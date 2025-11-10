Impresionantes imágenes: un violento tifón azota Filipinas y deja ocho muertos y 1,4 millones de desplazados

El tifón Fung-wong se extendió desde el noroeste de Filipinas este lunes, provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y apagones generalizados en varias provincias. El fenómeno dejó al menos ocho personas muertas y más de 1,4 millones de desplazados, según informaron las autoridades.

Los meteorólogos advirtieron que el temporal continuaría su desplazamiento hacia el noroeste, con Taiwán en su trayectoria.

Fung-wong azotó el norte de Filipinas mientras el país aún se recuperaba del paso del tifón Kalmaegi, que semanas antes dejó 224 muertos antes de golpear Vietnam, donde también se reportaron cinco fallecidos.

Vientos devastadores y destrucción generalizada

El tifón tocó tierra la noche del domingo en la provincia nororiental de Aurora como un supertifón, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h y ráfagas de hasta 230 km/h.

Con un diámetro de 1.800 kilómetros, la tormenta se debilitó ligeramente al atravesar las provincias montañosas del norte y las llanuras agrícolas, antes de dirigirse hacia el Mar de China Meridional, según la agencia meteorológica estatal.

Más de 130 aldeas inundadas y 1,4 millones de desplazados

Las autoridades informaron que una persona murió ahogada en Catanduanes, mientras que otra falleció al derrumbarse su vivienda en Catbalogan, provincia de Samar Oriental.

Más de 1,4 millones de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales o casas de familiares antes del impacto del tifón, y cerca de 318.000 permanecían aún en centros de evacuación el lunes.

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento inundaron 132 aldeas del norte, donde algunos residentes quedaron atrapados en los tejados. Alrededor de 1.000 viviendas resultaron dañadas, y numerosas carreteras permanecen bloqueadas por deslizamientos de tierra.

Impacto en transporte y servicios

El gobierno anunció el cierre de escuelas y oficinas públicas durante lunes y martes.

Más de 325 vuelos nacionales y 61 internacionales fueron cancelados, mientras que 6.600 personas —entre pasajeros y trabajadores portuarios— quedaron varadas en los puertos debido a la prohibición de navegación impuesta por la guardia costera ante el fuerte oleaje.

Imágenes impactantes del temporal

Videos difundidos en redes sociales muestran un puente colgante tambaleándose violentamente bajo los embates del viento en la región este del país, momentos antes de la llegada del tifón. Las impresionantes imágenes reflejan la magnitud del temporal que mantiene a Filipinas en alerta máxima.

