La economía rusa no saldrá de su estancamiento hasta 2027, según el Gobierno

La economía rusa no saldrá de su actual estancamiento hasta 2027, pronosticó este jueves Alexandr Nóvak, viceprimer ministro ruso.



El próximo año "tendremos el mismo nivel de crecimiento que en 2025. Ya en 2027 entraremos en un sólido ritmo de crecimiento en línea con la media mundial", dijo Nóvak en una entrevista con la televisión pública.



El Ministerio de Economía ha pronosticado un crecimiento del 1 % del Producto Interior Bruto para este año, lo que fue confirmado la pasada semana por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.



Las previsiones para 2026 son de que la economía nacional crecerá un 1,3 % y al año siguiente, un 2,7 %, aunque todo dependerá de la marcha de la guerra en Ucrania.



Nóvak subrayó que las guerras comerciales protagonizadas por EE.UU. conducen a una ralentización del crecimiento de la economía en todo el mundo.



Con todo, destacó que el PIB ruso aumentó treces veces más que el de la Eurozona para un total de 9,7 % en los primeros tres años de la campaña militar.





Debido a las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, en noviembre las exportaciones rusas de crudo y gas cayeron un 35 % y se espera que desciendan un 50 % en diciembre.



Además, el Estado ruso gastó este año unos 140.000 millones de dólares en la campaña militar en Ucrania en 2025, un 5,1 % del presupuesto federal. EFE

Mira la programación en Red Uno Play