“Lo borraron”: Árbitro colombiano no podrá dirigir de por vida

La decisión fue tajante. El organismo arbitral de Colombia resolvió prohibir de manera definitiva que Hinestroza continúe impartiendo justicia en encuentros oficiales, debido a errores considerados graves durante partidos en los que estuvo a cargo. La medida se da en medio de un constante proceso de evaluación del arbitraje colombiano, un sector que ha sido foco de críticas recurrentes pese a la implementación de tecnología y programas de capacitación.

Con esta resolución, Hinestroza queda inhabilitado para dirigir compromisos organizados por la Dimayor. Según informó el portal especializado El Var Central, la sanción fue resumida con la frase: “

Lo borraron de por vida”. La determinación generó debate, ya que en antecedentes similares los árbitros involucrados recibieron castigos menos severos.

El origen de la sanción se remonta a un partido disputado en 2024 entre Once Caldas y Deportes Tolima, en instancias finales del torneo. En ese encuentro, Hinestroza sancionó de manera incorrecta una mano clara a favor del conjunto albo, lo que provocó fuertes críticas. Desde entonces, dejó de figurar en las designaciones oficiales y su carrera entró en declive, hasta que más de un año después se confirmó la sanción definitiva.

