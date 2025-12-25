El fútbol británico, tan aferrado a sus tradiciones, ha dejado de lado este año el clásico 'Boxing Day', una fiesta de este deporte que en esta ocasión ha esparcido los partidos previstos de su decimoctava jornada entre los tres días del fin de semana.



Con la lucha por el título cada vez más acentuada, el Arsenal aferrado al liderato y el Manchester City y el Aston Villa en pleno crecimiento, a la espera de cualquier error del equipo de Mikel Arteta, la competición inglesa acelera en este tramo final de año.



Aun así, la Premier se acentúa hasta el cierre del 2025, con partidos casi todos los días. La fecha 18 en este fin de semana que llega y la decimonovena, la última de la primera vuelta, entre el fin de año y el Año Nuevo.



Arrinconado queda el boxing day, una celebración en la que gran parte de los partidos se jugaba a lo largo del 26 de diciembre, al día siguiente de la Navidad. Los campos se llenaban, invadidos por niños y jóvenes en medio de las celebraciones, plagados de colorido. En este caso la historia ha sido derribada por los intereses televisivos que han impuesto sus condiciones contractuales para el desarrollo de la jornada.



De esta forma, el boxing day, llamado así por ser considerado el segundo día de Navidad, en el que las clases nobles daban regalos, cajas o cestas de regalos a sus trabajadores. Eso ha permanecido durante décadas en las Ligas de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Este año, desde hace tiempo, no va a ser así.



La Premier solo tendrá un partido el 26 de diciembre, el choque en Old Trafford entre el Manchester United y el Newcastle. El sábado se disputarán siete partidos y el domingo 28 los dos restantes. Así, las televisiones podrán retransmitir los encuentros como suele ser habitual.



El Manchester United, a pesar de haber perdido protagonismo competitivo en los últimos años, es todavía una entidad con gran tirón, un clásico del fútbol inglés. En su estadio, en Old Trafford, va a abrir la decimoctava jornada, el viernes, con la visita del Newcastle United.



Va a ser un duelo entre dos equipos irregulares, habitualmente instalados en la parte alta, animadores del evento, relegados ahora a un papel secundario en la Premier. El equipo de Ruben Amorim afronta el choque contra las urracas plagado de bajas, la más reciente la de Kobbie Mainoo, igual que el capitán Bruno Fernandes que estará ausente hasta el próximo inicio de año. Tampoco llegarán Harry Maguire y Matthijs de Ligt.



El United solo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos que ha jugado. Es séptimo, fuera de los puestos europeos igual que el Newcastle, que también cuenta con solo una victoria en ese tramo. Los precedentes alientan el panorama de los visitantes que han ganado cinco de los seis cara a cara recientes.



El sábado, sin embargo, se reanuda la carrera por el liderato. El Arsenal está en la cima pero casi sin margen de error. Su ventaja respecto al City es de solo dos puntos. Y sobre el Aston Villa, tercero, tres. Más lejos, distanciado, está el Chelsea, cuarto, a diez de su vecino, con solo un partido ganado de los cinco últimos que ha disputado.



LA CARRERA POR EL LIDERATO



Clasificado con apuros, por penaltis ante el Crystal Palace, para las semifinales de la Copa de la Liga y con síntomas de cierta fatiga, el Arsenal alarga la defensa de su liderato en el choque contra el Brighton en el Emirates. Se dejó puntos contra el Chelsea (1-1) y sufrió después su segunda derrota de la liga contra el Aston Villa (2-1). Cinco puntos perdidos aprovechados por sus rivales. Espera al Brighton, en un bache, que no ha ganado desde que el 30 de noviembre se impusiera al Nottingham Forest. Desde entonces, cuatro encuentros, no ha sido capaz de sumar los tres puntos.



Las lesiones han azotado al cuadro de Arteta. Sin Kai Havertz desde el inicio ha perdido a Gabriel Magalhaes, Ben White, Cristhian Mosquera o Max Dowman.



Para cuando el Arsenal inicie el encuentro, el Manchester City ya habrá completado su partido en City Ground contra el Nottingham Forest. Con Erling Haaland y Cherki a alto nivel, el cuadro de Pep Guardiola espera el momento adecuado para el asalto al liderato de la competición. Lleva siete triunfos seguidos el equipo sky blue, cinco de ellas en la Premier y le ha recortado un puñado de puntos al Arsenal.



Con el nombre de Antoine Semenyo, del Bournemouth de Andoni Iraola, entre ceja y ceja como refuerzo de invierno, ha encontrado el tono y cada vez está más cerca de su mejor nivel, aquél que le llevó a dominar el Viejo Continente. El cuadro de Guardiola salió derrotado el pasado año de Nottingham aunque las cosas han cambiado.



El combinado de Sean Dyche marca la permanencia. Está a un paso del descenso aunque con una renta de cinco puntos.



En la carrera por la cima está también el Aston Villa de Unai Emery, con diez victorias seguidas entre todas las competiciones, siete de ellas en la Premier. Tras ganar al Manchester United y al Arsenal recientemente, el cuadro de Birmingham disfrutó de un subidón en su autoestima. Ha sumado 33 de los últimos 36 puntos.



Protagoniza el partido más lustroso de la jornada en Stamford Bridge, contra el Chelsea, cuarto en la tabla pero sin regularidad. En sus últimos cinco partidos, el campeón del mundo ha empatado tres, ha perdido uno y solo consiguió ganar otro, frente el Everton, hace dos semanas. Enzo Maresca recupera a Estevao y a Delap para el choque y con Cole Palmer con más minutos y cerca de encontrar su mejor nivel.



"Tenemos que dar lo mejor de nosotros porque son un equipo muy bueno. Bien organizado con balón y sin él. Está claro lo que hacen y como quieren jugar", dijo Maresca.



Además, el Liverpool tiene una buena ocasión de avanzar en su progreso con la visita a Anfield del colista, el Wolverhampton, que todavía no ha ganado partido alguno, que está desahuciado y que solo ha logrado dos empates. El resto, quince partidos, los ha perdido.



Afectado aún por la pérdida del sueco Alexander Isak, lesionado grave en el choque ante el Tottenham, que le dejará de baja cuatro meses, y sin Mohamed Salah, con la selección de Egipto en la Copa África, el campeón recibe a los Wolves.



El conjunto de Arne Slot se ha entonado en los últimos encuentros y está a la altura del Chelsea, en la puja por la cuarta posición aunque lejos de la pelea que mantienen el Aston Villa, el Manchester City y el Arsenal, del que le separa diez puntos.



Además, el Bournemouth de Andoni Iraola pretende cerrar el año con victoria y salir del bache. Lleva ocho sin ganar en la premier. No suma los tres puntos desde el 26 de octubre, ante el Nottingham Forest. aunque tiene el descenso a nueve.



Burnely y West Ham están sin margen de error. Penúltimo y antepenúltimo cada vez están más distanciados de la salvación. El Burnley recibe al Everton y el cuadro londinense al vecino Fulham.



El domingo se cerrará la decimoctava jornada con dos partidos restantes, el Sunderland contra el Leeds y el Crystal Palace frente el Tottenham. Y entre el martes 30 de diciembre y el jueves 1 de enero se echará el cierre a la primera vuelta de la Premier.



.



-- Jornada 18



.- Viernes 26 diciembre



Manchester United-Newcastle 21.00 hora CET (20.00 local)



.



-- Sábado 27 diciembre



Nottingham Forest-Manchester City (13.30; 12.30)



Arsenal-Brighton (16.00; 15.00)



Brentford-Bournemouth (16.00; 15.00)



Burnley-Everton (16.00; 15.00)



Liverpool-Wolverhampton (16.00; 15.00)



West Ham-Fulham (16.00; 15.00)



Chelsea-Aston Villa (18.30; 17.30)



-- Domingo 28 diciembre



Sunderland-Leeds (15.00; 14.00)



Crystal Palace-Tottenham (17.30; 16.30)



.



.- Jornada 19



-- Martes 30 diciembre



Burnley-Newcastle (20.30; 19.30)



Chelsea-Bournemouth (20.30; 19.30)



Nottingham Forest-Everton (20.30; 19.30)



West Ham-Brighton (20.30; 19.30)



Arsenal-Aston Villa (21.15; 20.15)



Manchester United-Wolverhampton (21.15; 20.15)



-- Jueves 1 de enero



Crystal Palace-Fulham (18.30; 17.30)



Liverpool-Lees (18.30; 17.30)



Brentford-Tottenham (21.00; 20.00)



Manchester City-Sunderland (21.00; 20.00). EFE

Mira la programación en Red Uno Play