Salud

Alerta por la influenza A H3N2: refuerzan vacunación en centros de salud de Santa Cruz

Pese a la disponibilidad de dosis gratuitas, el personal médico reporta una preocupante baja afluencia de ciudadanos en los puntos de inmunización.

Ximena Rodriguez

25/12/2025 14:26

Autoridades instan a no automedicarse e inmunizarse.
Santa Cruz

Las autoridades sanitarias de Bolivia han declarado el estado de alerta tras la confirmación oficial de dos casos positivos de influenza H3N2, variante K. Ante este escenario, han reforzado de manera inmediata las gestiones para contener la propagación del virus.

Los especialistas médicos hacen un llamado urgente a la ciudadanía para evitar la automedicación y acudir a los centros hospitalarios ante cualquier síntoma respiratorio sospechoso, garantizando así un diagnóstico oportuno.

Puntos de vacunación en Santa Cruz

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se habilitaron puntos estratégicos de inmunización con atención continua y vacunación gratuita, priorizando a los grupos más vulnerables:

  • Niños pequeños

  • Adultos mayores

  • Mujeres embarazadas

  • Personas con enfermedades crónicas

Los centros habilitados incluyen:

  • Centro de Salud Wille Lemaitre

  • Centro de Salud Lazareto

  • Centro de Salud San Carlos

 

A pesar del despliegue logístico y la peligrosidad de esta variante, el personal de salud ha manifestado su preocupación debido a la escasa asistencia de la población a los centros de inmunización. Los expertos advierten que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones graves, por lo que instan a los cruceños a no postergar la visita a sus centros de salud más cercanos.

