¡Viajeros atentos! Reanudan restricciones en la ruta Cochabamba–Oruro por trabajos viales

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Cochabamba confirmó que, desde este 10 de noviembre de 2025, vuelven las restricciones vehiculares en la carretera Cochabamba–Oruro. Los cortes se aplicarán en el tramo Bombeo–Llavini, sector Sillarcito (Prog. 69+100), debido a trabajos de rehabilitación, ampliación y reconstrucción de la plataforma vial. Esta medida se mantendrá por un periodo de 120 días.

Los cierres serán diarios y en dos turnos: De 07:00 a 11:30 y 14:00 a 18:30. Fuera de estos horarios, es decir desde las 18:30 hasta las 07:00, la vía permanecerá habilitada de manera normal para el tránsito.

La ABC recomendó a viajeros y transportistas planificar sus viajes con anticipación. "Volvemos a las instrucciones del comunicado del pasado miércoles. Entre las 07:00 y las 11:30 la vía se cierra, y en la tarde nuevamente desde las 14:00 hasta las 18:30. Fuera de esos horarios la ruta está expedita", indicó la institución.

En la Terminal de Buses de Cochabamba explicaron cómo se ajustarán las salidas hacia el occidente. Según operadores, los buses podrán salir en la madrugada hasta las 05:30, antes del primer cierre. Posteriormente, después de las 09:30 pueden retomar los viajes, aprovechando que el trayecto hasta Bombeo toma unas dos horas. Por la tarde, las salidas se reactivan después de las 16:30 y se mantienen durante la noche.

La recomendación principal para los usuarios es evitar viajes en horarios intermedios. Un viaje iniciado, por ejemplo, a las 09:00 podría quedar detenido en medio de la carretera cuando se reactive el cierre de las 14:00.

Planificar horarios será clave para no quedar varado.

