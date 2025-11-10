¡Impactante! Jaguar caza a un coatí frente a turistas en plena selva maya

Un inusual y espectacular evento de la naturaleza dejó completamente atónitos a un grupo de turistas que visitaban el Parque Nacional Tikal, en Guatemala, el pasado viernes: un majestuoso jaguar emergió de la selva y cazó un coatí (o tejón) a escasos metros de donde se encontraban.

El encuentro, calificado por algunos testigos como "el espectáculo de sus vidas", ocurrió cerca del complejo del Mundo Perdido. Los turistas se encontraban grabando y observando tranquilamente a una familia de coatíes que se alimentaba en el lugar, sin sospechar la presencia del gran felino.

"Yo deseaba ver un jaguar, no solo vimos un jaguar, sino lo vimos cazar un coatí y fue increíble", relató una turista identificada como Gabriela de la Bastide, cuyo deseo de ver un jaguar se cumplió de la manera más dramática.

La cacería frente a la cámara

Videos capturados por varios visitantes, incluidos Gerard Mc Gatity, Mariela Rutner, y John Pickersgill, según las redes sociales, muestran el momento exacto en que el depredador aparece en escena.

Según los relatos, los coatíes comenzaron a dispersarse de repente. En cuestión de segundos, la cámara logró captar al jaguar moviéndose con extrema rapidez y sigilo. El felino se lanzó sobre su presa y, frente a los gritos de asombro y exclamaciones de "Oh, my god" de los turistas, atrapó a uno de los coatíes al pie de uno de los visitantes.

El animal tomó a su presa por el cuello y se retiró rápidamente a la espesura de la selva Maya, dejando a los turistas en un estado de profunda impresión por presenciar tan de cerca la ley de la naturaleza.

El impacto de las imágenes ha sido tal que los videos del "Encuentro Asombroso con un Jaguar en Tikal" se han viralizado rápidamente en redes sociales, atrayendo la atención mundial hacia la biodiversidad de Petén.

Mira la programación en Red Uno Play