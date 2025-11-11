¡El dueño más desafortunado! Su tienda ha sido robada más de 100 veces (Video)

Mohammad Sheikh, propietario de una tienda en Glasgow (Escocia), se ha convertido en el símbolo de la impotencia frente a la delincuencia urbana. Desde que abrió su comercio en noviembre de 2024, ha sufrido más de 100 robos, y ninguno de los responsables ha sido procesado hasta la fecha, según informaron medios locales.

“Nos atacan a nosotros en lugar de a las tiendas más grandes porque ellas tienen guardias de seguridad y mucho personal, y nosotros no”, lamenta Sheikh. Los robos no son discretos: jóvenes o grupos irrumpen en el local, acosan a los trabajadores, los empujan y lanzan artículos antes de sustraer productos de los estantes y del mostrador. Hasta ahora, el negocio ha perdido cerca de 26.000 dólares.

El comerciante critica la respuesta policial: “Nos dicen que no podemos tocarlos, no podemos detenerlos y no podemos encerrarlos en la tienda mientras llegan los agentes. El único consejo que nos dan es tener dos empleados de guardia todo el tiempo; eso es imposible para nosotros”.

Sheikh asegura que la delincuencia en Glasgow es un problema creciente y pide acciones contundentes. “Tienen que arrestarlos. Ese es su trabajo. Si no arrestan a estos chicos, seguirán delinquiendo y los delitos podrían agravarse. Deberían avergonzarse porque no han hecho nada por nosotros”, agrega.

Con la seguridad en el centro de la ciudad en tela de juicio, el dueño de News Plus alerta: “La gente tiene miedo. Estos delincuentes deben ser arrestados; de lo contrario, el problema solo empeorará”.

Glasgow observa con preocupación cómo un pequeño comercio se enfrenta, casi solo, a un problema que amenaza con salirse de control. Sheikh sigue abierto, pese a todo, con la esperanza de que la justicia finalmente actúe.

