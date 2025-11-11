TEMAS DE HOY:
Deportes

'Boloman' pagó su apuesta a Cronenbold tras la victoria de Blooming

Tras el triunfo de Blooming por 3-2 ante Oriente Petrolero, el hincha albiverde Boloman cumplió su apuesta.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/11/2025 20:56

Foto: Facebook Mario Cronenbold
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El reciente clásico cruceño no solo dejó una emocionante victoria para Blooming (3-2) sobre su eterno rival, Oriente Petrolero, sino también el cumplimiento de una hilarante apuesta que ha capturado la atención de los aficionados.

El reconocido hincha de Blooming, Mario Cronenbold, hizo honor a su palabra tras el triunfo de la Academia, cobrando una peculiar deuda al seguidor de Oriente Petrolero conocido como "Boloman": una rapada total de cabeza.

Además, Boloman pagó con 400 pollos que fueron repartidos entre los fanáticos presentes.

."Boloman ya tiene un nuevo look gracias a nosotros y agradecido con el equipo que de verdad sacó garra en los minutos decisivos. Seguimos sumando los días que no nos ganan", declaró Cronenbold con una sonrisa.

Por su parte, Boloman, ya sin cabello pero con el espíritu deportivo intacto, valoró el gesto y la dinámica de la apuesta. "El hincha es el que siempre queda en buenas y malas y bonita la dinámica de regalar unos pollitos y bueno eso es todo", comentó.

