El futbolista Ramiro Vaca Ponce compartió en su estado de Instagram un video en el que se lo observa realizando un exigente entrenamiento, con el objetivo de retomar su nivel competitivo tras la sanción impuesta por la Conmebol debido a un doping involuntario.

En las imágenes, el volante tarijeño muestra dominio del balón, control, precisión en los pases y potentes remates, reflejando su compromiso para volver al balompié profesional. Se espera que Vaca pueda ser considerado tanto por Bolívar como por la selección nacional, que afrontará el repechaje mundialista en marzo del próximo año.

El jugador fue suspendido en mayo de 2025, y el veredicto oficial se conoció el 15 de octubre, cuando la Conmebol determinó una sanción de ocho meses. De esta manera, su regreso está previsto para enero de 2026, cuando cumpla por completo el castigo.

