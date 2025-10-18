"La vida te detiene cuando menos lo esperas": el emotivo video que subió Ramiro Vaca a sus redes sociales

Ramiro Vaca publicó en sus redes sociales un video en el que confesó la difícil situación que vivió tras ser suspendido por un doping involuntario en mayo. Después de meses de incertidumbre sobre su retorno a las canchas, el futbolista boliviano finalmente conoce la fecha de su regreso.

En la primera parte del audiovisual, Vaca relata el brusco cambio que tuvo que vivir cuando se encontraba en la mejor etapa de su carrera como futbolista.

"A veces la vida te detiene cuando menos lo esperas: un día estás en la cancha con el corazón encendido y al día siguiente todo se apaga. Pasé meses difíciles, meses en los que me juzgaron por algo que nunca hice, algo fuera de mi control, pero no todo fue oscuridad. En esos momentos aprendí quién está contigo de verdad. Dios me dio la fortaleza que necesitaba para seguir. Mi familia me levantó cuando me sentía derrotado y estuvo a mi lado en los peores momentos. En el silencio del entrenamiento, sin cámaras, sin aplausos, volví a encontrarme conmigo mismo".

Por otra parte, Ramiro Vaca relata la fortaleza que tuvo y la mentalidad que ahora posee para encarar su retorno a lo que él considera el amor de su vida: el fútbol.

"Entendí que un tropiezo no define tu historia, sino cómo te levantas. Hoy, con la verdad de mi lado, regreso más fuerte, más maduro, con la cabeza limpia y con el mismo amor por el fútbol que cuando era un niño. Porque cuando la verdad se impone, solo queda una cosa por hacer: volver a jugar y volver a ser feliz haciendo lo que amas. Volver, volver para disfrutar, volver para creer y volver para seguir escribiendo mi historia".

Se sabe que Ramiro Vaca regresará al fútbol en enero del siguiente año, ya que para entonces habrá cumplido los ocho meses de sanción de Conmebol por el dopaje positivo, que se extiende desde mayo de este año.

