Vicepresidente Edmand Lara: “El litio será la nueva esperanza de Potosí y de Bolivia”

En el acto central por el 215 aniversario del grito libertario de Potosí, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, destacó el inicio de una nueva etapa para el país, en la que el litio será el motor de desarrollo y esperanza para los bolivianos.

“El tesoro que puede encender una nueva era para Bolivia es el litio. El litio no va a ser utilizado para saquear Potosí, que quede claro. El litio va a ser la nueva esperanza de Potosí y de Bolivia”, afirmó Lara.

El vicepresidente remarcó que el nuevo gobierno encara un modelo de desarrollo soberano, donde los recursos naturales dejarán de ser motivo de despojo y se convertirán en fuente de bienestar y oportunidades para el pueblo.

“Esta vez la riqueza no saldrá por la puerta de atrás como siempre lo han hecho. Esta vez, Potosí dará al mundo, pero no será como antes. Ahora Potosí toma las decisiones”, enfatizó.

El vicepresidente expresó que, tras años difíciles, el país inicia una etapa de reconstrucción y esperanza:

“Nace un nuevo gobierno después de tiempos duros, nace la esperanza de Potosí con una nueva historia. Que la riqueza del suelo se convierta en la riqueza de la gente”, subrayó.

