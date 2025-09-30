¿Quién es y de qué está acusada la séptima detenida por el triple asesinato en Argentina?

Este lunes la Policía de Argentina procedió a la detención de una mujer, identificada como Florencia Ibáñez, quien sería sobrina de Sotacuro Lázaro, el hombre capturado el pasado viernes, cuando ingresó de manera ilegal a Villazón, Bolivia, al fugarse de Argentina.

Según revelaron las autoridades, la mujer habría estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las tres jóvenes. Fue capturada cuando brindaba una entrevista en el medio argentino TN.

La séptima involucrada en el crimen fue identificada como Florencia Ibáñez, una mujer de 30 años de edad, que es sobrina de otro de los hombres imputados por el asesinato.

Ella reconoció haber estado en el auto utilizado como apoyo en el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Este martes será sometida a una audiencia que estará a cargo del fiscal Carlos Arribas, se busca determinar si tuvo un grado de participación en el crimen.

Horas antes de quedar detenida, la mujer dio una entrevista en la que dijo que su tío era bueno, y que se encontraba con él día en que se suscitó el hecho.

“El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó.

Ibáñez remarcó que nunca estuvo en la casa donde ocurrieron los asesinatos, dijo que “no conocía a las víctimas” y aseguró que tiene elementos para demostrarlo ante la Justicia.

