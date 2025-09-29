¿Cuáles son los requisitos para el cobro del bono Juancito Pinto 2025?

En esta nota, conoce los requisitos y el proceso logístico para el cobro del Bono Juancito Pinto, que se inicia el próximo 6 de octubre. El pago de los Bs 200 se realizará a través de entidades financieras, con un enfoque prioritario en el Banco Unión, y mediante brigadas especiales para las zonas más dispersas.

¿Quiénes cobran y cuáles son los requisitos?

Es crucial que la población tome nota de los requisitos, que son simples y buscan agilizar la entrega del beneficio a las familias:

Requisito Único Observación Clave Cédula de Identidad (original y vigente) Del padre, madre, tutor o tutora del estudiante. Fotocopia Simple De la misma cédula de identidad presentada.

Se reitera que los estudiantes son los beneficiarios del bono, pero no están habilitados para realizar el cobro. Únicamente los progenitores o tutores debidamente registrados pueden presentarse en las ventanillas.

La cancelación del bono se efectuará principalmente a través del Banco Unión y otras entidades financieras habilitadas en todo el territorio nacional.

Para garantizar que el beneficio llegue al 100% de los estudiantes, incluso en las regiones más alejadas y sin presencia bancaria, se desplegará una logística especial:

Banca Móvil y Brigadas Especiales: Comisiones del Banco Unión y efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) se desplazarán a estas zonas.

Cronograma por Cédula: La cancelación del beneficio social se organizará en función a un cronograma definido por el número de cédula de identidad del cobrador (padre, madre o tutor) para evitar aglomeraciones y optimizar el proceso.

Se recomienda a los padres y tutores estar atentos al cronograma que será publicado por el Ministerio de Educación y verificar la entidad financiera más cercana para realizar el cobro a partir del 6 de octubre.

