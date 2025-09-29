¿Cuáles son los requisitos para el cobro del bono Juancito Pinto 2025?

Es crucial que la población tome nota de los requisitos, que son simples y buscan agilizar la entrega del beneficio a las familias.
29/09/2025 11:31
En esta nota, conoce los requisitos y el proceso logístico para el cobro del Bono Juancito Pinto, que se inicia el próximo 6 de octubre. El pago de los Bs 200 se realizará a través de entidades financieras, con un enfoque prioritario en el Banco Unión, y mediante brigadas especiales para las zonas más dispersas.
¿Quiénes cobran y cuáles son los requisitos?
|Requisito Único
|Observación Clave
|Cédula de Identidad (original y vigente)
|Del padre, madre, tutor o tutora del estudiante.
|Fotocopia Simple
|De la misma cédula de identidad presentada.
Se reitera que los estudiantes son los beneficiarios del bono, pero no están habilitados para realizar el cobro. Únicamente los progenitores o tutores debidamente registrados pueden presentarse en las ventanillas.
La cancelación del bono se efectuará principalmente a través del Banco Unión y otras entidades financieras habilitadas en todo el territorio nacional.
Para garantizar que el beneficio llegue al 100% de los estudiantes, incluso en las regiones más alejadas y sin presencia bancaria, se desplegará una logística especial:
Banca Móvil y Brigadas Especiales: Comisiones del Banco Unión y efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) se desplazarán a estas zonas.
Cronograma por Cédula: La cancelación del beneficio social se organizará en función a un cronograma definido por el número de cédula de identidad del cobrador (padre, madre o tutor) para evitar aglomeraciones y optimizar el proceso.
Se recomienda a los padres y tutores estar atentos al cronograma que será publicado por el Ministerio de Educación y verificar la entidad financiera más cercana para realizar el cobro a partir del 6 de octubre.
