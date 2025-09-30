TEMAS DE HOY:
Caso paternidad contra Arce: Exige que una comisión de fiscales investigue su denuncia

La denunciante cuestionó la labor de la fiscal asignada a su caso, a quien acusa de obstaculizar las investigaciones.

Ligia Portillo

30/09/2025 12:50

Brenda Lafuente exige que una comisión de fiscales investigue su denuncia contra el presidente Luis Arce. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La señora Brenda Lafuente se presentó este martes en instalaciones de la Fiscalía para exigir la conformación de una comisión de fiscales que investigue su caso contra el presidente del Estado, Luis Arce.

“Muy buenos días a toda la población boliviana. El día de hoy me he personado a la Fiscalía Departamental de Cochabamba para solicitar al señor fiscal departamental, Dr. Osvaldo Tejerina, que pueda designar una comisión de fiscales que investigue el hecho que he denunciado contra el señor Luis Arce, padre de mi hijo, por los delitos que ha cometido”, declaró Lafuente a la Red Uno.

La denunciante cuestionó la labor de la fiscal asignada a su caso, a quien acusa de obstaculizar las investigaciones. “Actualmente la fiscal está obstaculizándome todos los elementos probatorios que he solicitado. He propuesto testigos que hasta el día de hoy no pueden declarar porque no se los considera útiles ni pertinentes. Tampoco me emiten requerimientos a las compañías telefónicas, pese a que tengo conversaciones, audios y chats, incluso con el propio presidente Arce, que pueden probar mis denuncias”, afirmó.

Con evidente molestia, Lafuente aseguró que la investigación no avanza y pidió transparencia en el proceso. “Lo único que solicito es justicia y que se actúe conforme a derecho. No puede ser que, por tratarse de una autoridad, se paralice mi caso”.

 

