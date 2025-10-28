TEMAS DE HOY:
Policial

La última vez que la vieron fue en un concierto: investigan el feminicidio de una policía en Potosí

La víctima, una suboficial de 47 años, fue encontrada muerta en su vivienda con signos de violencia. La autopsia confirmó que murió por asfixia por sofocación. La Fiscalía investiga el caso como feminicidio.

Silvia Sanchez

28/10/2025 13:50

Foto Red Uno
Potosí, Bolivia

Continúan las investigaciones por la muerte violenta de una funcionaria policial de 47 años, hallada sin vida dentro de su vivienda ubicada en la calle Bustillos, en la ciudad de Potosí.

Según el reporte preliminar, el cuerpo fue encontrado sobre una cama y presentaba múltiples signos de violencia. Tras el levantamiento legal, el examen forense determinó que la causa del deceso fue asfixia por sofocación.

Una amistad de la víctima relató que la última vez que la vio con vida fue el pasado viernes, cuando asistieron juntas a un concierto de rock. Al finalizar el evento, ambas regresaron a sus casas, pero la mujer dejó de responder las llamadas al día siguiente.

Debido a la evidencia de agresión física, la Fiscalía abrió el caso como feminicidio, el sexto registrado este año en el departamento de Potosí.

“Lamentablemente, hoy nos toca informar el deceso de una persona de sexo femenino, lo que constituye el sexto caso de feminicidio en nuestro departamento”, informó el fiscal departamental Gonzalo Aparicio.

Las autoridades señalaron además que ya fue identificado un presunto implicado, quien cuenta con una orden de aprehensión mientras continúan las diligencias investigativas.

 

