“Su música quedará en cada boliviano”: Diputados rinden homenaje a Naoki e Hiroshi Ishida

El pleno de la Cámara de Diputados rindió este miércoles un homenaje póstumo al cantante Naoki Ishida, vocalista de Explosión Cumbiera, y recordó también a su hermano Hiroshi Claudio Ishida Ruiz, conocido como 'Ocasional Talento', fallecido en junio.

El homenaje se realizó durante la 163ª sesión ordinaria, donde los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de ambos artistas.

Las imágenes, difundidas por Red Patria Nueva, muestran a la presidenta en ejercicio de la Cámara, Deisy Choque, destacando la trayectoria musical de los hermanos Ishida.

“Su recuerdo quedará en cada boliviano por su entrega y vocación a la música”, expresó Choque durante la sesión.

Mira la programación en Red Uno Play