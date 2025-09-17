TEMAS DE HOY:
Accidentes en Cochabamba San Ignacio de Velasco Robo frustrado

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Su música quedará en cada boliviano”: Diputados rinden homenaje a Naoki e Hiroshi Ishida

Legisladores recordaron a los cantantes bolivianos con palabras de homenaje y resaltaron el legado musical que dejaron al país.

Jhovana Cahuasa

17/09/2025 18:15

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El pleno de la Cámara de Diputados rindió este miércoles un homenaje póstumo al cantante Naoki Ishida, vocalista de Explosión Cumbiera, y recordó también a su hermano Hiroshi Claudio Ishida Ruiz, conocido como 'Ocasional Talento', fallecido en junio.

El homenaje se realizó durante la 163ª sesión ordinaria, donde los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de ambos artistas.

 

 

Las imágenes, difundidas por Red Patria Nueva, muestran a la presidenta en ejercicio de la Cámara, Deisy Choque, destacando la trayectoria musical de los hermanos Ishida.

“Su recuerdo quedará en cada boliviano por su entrega y vocación a la música”, expresó Choque durante la sesión.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD