Cristiano Jr. debuta con gol en la selección de Portugal y sigue los pasos de su padre

Cristiano Jr., conocido como Cristianinho, confirmó que el talento corre en la familia al marcar su primer gol con la selección portuguesa Sub-16, categoría en la que juega por encima de su edad. El joven atacante de 15 años abrió el marcador ante Gales y contribuyó a la victoria final de Portugal por 3-0.

El gol llegó poco antes del descanso, tras una acción colectiva que Cristianinho definió con un disparo raso al palo derecho del portero galés. Su celebración, tranquila y segura, evocó inmediatamente el característico gesto de su padre, Cristiano Ronaldo.

Aunque no completó el partido, ya que fue sustituido en el minuto 62 por Rafael Cabral, autor de los otros dos goles lusos, Cristianinho se ha ganado la atención de aficionados y compañeros por su madurez y talento en la cancha.

Portugal se prepara ahora para enfrentar a Inglaterra el próximo martes, y se espera que Cristianinho repita titularidad, consolidando su nombre en las futuras promesas del fútbol europeo.

