Sigue el minuto a minuto del partido Panamá Vs Croacia

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Panameños y croatas se miden en el estadio Toronto con el arbitraje de Pierre Ghislain Atcho.
23/06/2026 19:00
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Ya juegan Panamá y Croacia por la fecha 2 del grupo L del Mundial, en el estadio Toronto.
Sigue aquí el minuto a minuto del partido:
Ambos seleccionados llegan a la segunda jornada con la presión de sumar tras haber caído en sus respectivos debuts. Ocupan los últimos puestos del grupo y saben que una nueva derrota comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.
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