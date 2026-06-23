Sigue el minuto a minuto del partido Panamá Vs Croacia

Ya juegan Panamá y Croacia por la fecha 2 del grupo L del Mundial, en el estadio Toronto.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Ambos seleccionados llegan a la segunda jornada con la presión de sumar tras haber caído en sus respectivos debuts. Ocupan los últimos puestos del grupo y saben que una nueva derrota comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

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