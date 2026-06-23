Colombia va por la clasificación ante RD del Congo y lo podrás ver por Red Uno

Colombia vuelve a la cancha con una misión clara: dar un paso firme hacia la siguiente ronda del Mundial 2026. La Tricolor enfrentará este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo, en un duelo clave por la segunda fecha del Grupo K.

El partido se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, México, escenario que recibirá a dos selecciones que llegan con realidades distintas, pero con mucho en juego.

El equipo colombiano buscará encaminar su clasificación tras un buen arranque en la competencia, mientras que el conjunto africano llega motivado luego de haberle robado un punto a Portugal, resultado que lo convirtió en uno de los equipos sorpresa del grupo.

Para los hinchas en Bolivia, la cita mundialista será a las 22:00 y podrá seguirse en vivo por la señal de Red Uno.

El encuentro promete intensidad desde el primer minuto. Colombia necesita imponer su juego, aprovechar la velocidad de sus figuras y controlar a un rival que ya demostró que puede complicar a cualquier selección.

Horarios

El partido se jugará este martes 23 de junio con los siguientes horarios:

México: 20:00

Colombia, Perú y Ecuador: 21:00

Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos ET: 22:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00

República Democrática del Congo: 03:00 del miércoles 24 de junio

¿Dónde ver?

En Bolivia, el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo será transmitido en vivo por Red Uno.

La Tricolor quiere acercarse a la clasificación, Congo busca confirmar que no fue casualidad su buen resultado ante Portugal y el Mundial 2026 prepara una noche cargada de emoción.

Esta noche, la pelota rueda en Guadalajara y el continente estará pendiente de Colombia.

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