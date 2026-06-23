¿Crisis o rumor? Raphinha queda en el centro de una inesperada controversia

El delantero brasileño Raphinha se encuentra en el centro de una controversia extradeportiva luego de que el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, más conocido como Vampeta, asegurara que el atacante atraviesa problemas económicos y familiares que podrían influir en su futuro profesional.

Las declaraciones fueron realizadas por Vampeta durante el podcast Red Cast, donde afirmó que el jugador del FC Barcelona estaría interesado en fichar por el club saudí Al-Hilal para mejorar su situación financiera.

Según el exseleccionado brasileño, Raphinha estaría atravesando un momento personal complicado y vería en una transferencia al fútbol saudí una oportunidad para dar estabilidad a su entorno. Las afirmaciones rápidamente generaron repercusión en medios y redes sociales, especialmente porque el atacante se encuentra disputando el Mundial 2026 con la selección brasileña.

A raíz de estos comentarios, surgieron diversas versiones en redes sociales que apuntaban a supuestos gastos excesivos relacionados con viajes en avión privado y la compra de una caravana de lujo. Incluso algunas publicaciones señalaron a la esposa del futbolista como responsable de una presunta crisis económica. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido respaldada con pruebas ni confirmada por fuentes oficiales.

Por el contrario, familiares y personas cercanas al jugador rechazaron categóricamente los rumores. Igor Padilha, primo de Raphinha, calificó las versiones como “mentiras” y negó que el delantero enfrente dificultades financieras.

Asimismo, tampoco existe información oficial que respalde las especulaciones sobre una eventual salida del Mundial por motivos personales o económicos. El extremo brasileño continúa concentrado con la selección de Brasil y mantiene su participación normal en la competición.

Mientras tanto, el futuro de Raphinha sigue vinculado al Barcelona y los rumores sobre una posible transferencia al fútbol saudí permanecen en el terreno de la especulación. Hasta el momento, las versiones sobre una crisis financiera provienen únicamente de las declaraciones de Vampeta y han sido desmentidas por el entorno del jugador.

Fuente: Declaraciones de Vampeta en el podcast Red Cast y respuesta pública de familiares de Raphinha.

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