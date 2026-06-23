La Copa del Mundo 2026 vivirá este martes 23 de junio una jornada clave con cuatro encuentros que podrían comenzar a definir el panorama en los grupos K y L. Las selecciones favoritas buscarán sumar puntos valiosos para mantenerse en la pelea por los boletos a octavos de final.

La acción comenzará a las 13:00 (hora de Bolivia), cuando Portugal se mida ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston. Los portugueses intentarán conseguir una victoria que los acerque a la siguiente ronda, este duelo irá en vivo por la Red Uno de Bolivia y reduno.com.bo.

A las 16:00, Inglaterra enfrentará a Ghana en el Gillette Stadium de Boston. El combinado inglés llega como uno de los candidatos del grupo, mientras que los africanos buscarán dar la sorpresa en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Más tarde, a las 19:00, Panamá y Croacia chocarán en el BMO Field de Toronto en un compromiso donde ambos necesitan sumar para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.

La jornada concluirá a las 22:00 con el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. Los cafeteros intentarán imponer su jerarquía para dar un paso importante hacia la fase eliminatoria, este partido emocionante será transmitido por las pantallas de la Red Uno de Bolivia y reduno.com.bo.

Mira la programación en Red Uno Play