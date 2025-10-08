Triple crimen: Revelan el audio desesperado que una de las detenidas mandó minutos antes del hallazgo de los cuerpos

Magalí Celeste González Guerrero, una de las primeras detenidas por el triple crimen de Florencio Varela, le envió varios mensajes a su madre adoptiva cuando la Policía allanó la casa donde después se encontraron los cuerpos enterrados de Brenda, Lara y Morena.

El portal TN publicó los audios a los que tuvo acceso y que implicarían aún más a la detenida y relacionada con el triple crimen.

“Mamá, borrá las conversaciones por favor. Necesito unas horas porque si yo voy sola, yo voy a pagar el ‘pato’ de todos”, se la escucha decir con la voz temblorosa por los nervios.

En los mensajes que enviaba, se lograba entender el miedo que tenía por la reacción de la banda narco, y dijo que no podía entregarse.

“No sé si me entendés, necesito acá acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”, dice otro tramo del audio.

La joven también le pidió a su madre borrar todos los audios que estaba recibiendo y que no le escriba, estaría en contacto en unas horas.

“Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor. Y vos no sabés nada, no digas nada. Borra todo ya, borralo”, decía enfáticamente.

La mujer, fue detenida porque figura como una de las dueñas de la casa donde se encontraron los cuerpos de las tres víctimas. Según la fiscalía, los audios y chats aportados por su propia madre refuerzan la hipótesis de que la mujer tenía conocimiento directo de lo ocurrido en ese lugar.

