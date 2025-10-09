¿Cómo estará el clima este jueves en Santa Cruz? Te lo contamos

TEMAS DE HOY:
Santa Cruz se despide del frente frío y se prepara para un fin de semana caluroso

El leve frente frío se despide este jueves, dando paso a un fin de semana con temperaturas elevadas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/10/2025 9:04

Este jueves marca el fin del leve frente frío que ingresó a Santa Cruz a inicios de la semana, según informó el especialista en meteorología Luis Alberto Alpire. Aunque las temperaturas comienzan a subir, durante la mañana todavía se percibe un clima templado.

“La temperatura mínima se mantiene en 19 grados centígrados y la máxima alcanza los 31ªC, lo que explica que la mañana se sienta fresca, pero la tarde ya tienda a ser cálida”, detalló Alpire.

Para el fin de semana, se anticipa un importante aumento de temperaturas. El día sábado podría llegar hasta los 35 grados, generando condiciones típicas de calor intenso, especialmente en horas de la tarde. 

