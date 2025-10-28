¿Humillación o abuso de poder? Asesor corta las uñas a una congresista y desata indignación en Perú

La congresista peruana Lucinda Vásquez se encuentra en el centro de la controversia luego de que una fotografía difundida por el programa dominical Cuarto Poder mostrara a uno de sus asesores cortándole las uñas dentro de su despacho parlamentario. La imagen, tomada el 6 de noviembre de 2024, muestra a Edwars Rengifo Pezo —miembro de su equipo de trabajo— realizando la tarea personal para la legisladora.

La difusión de la foto generó rechazo inmediato en diversas bancadas. Tanto congresistas de la derecha como de la izquierda coincidieron en calificar la escena como una “humillación” hacia los trabajadores del Parlamento, cuyo rol está reglamentado para funciones de asesoría y soporte legislativo, no para tareas domésticas o personales.

“El hecho es repudiable”, declaró Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso. “Es una humillación para trabajadores del Parlamento ser empleados en ese tipo de menesteres, que no son propios de su función”. Rospigliosi pidió que la Comisión de Ética Parlamentaria actúe con rapidez y consideró que la congresista debe ser sancionada.

La polémica se agrava con una segunda revelación del mismo programa de investigación. Cuarto Poder presentó fotografías de enero de 2023 donde otro asesor de Vásquez, Willer Sajami, aparece preparándole el desayuno en su vivienda en Lima. Ambos hechos reforzaron la percepción de que la parlamentaria habría convertido a su equipo de asesores en asistentes personales.

Consultada por la prensa, Vásquez evitó responder sobre las imágenes y no ofreció una versión pública. Mientras tanto, diversas voces del Congreso han pedido no solo sanciones éticas, sino también una revisión de los mecanismos de contratación y supervisión de personal dentro del Parlamento.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play