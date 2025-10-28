TEMAS DE HOY:
20ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
Comunidad

"Me abordó de espaldas": Joven narra cómo fue atacada por un delincuente a metros de su casa

La víctima pidió mayor seguridad en la zona tras ser atacada por un sujeto que se dio a la fuga. Cámaras captaron cada instante del robo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/10/2025 10:51

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una joven de 21 años fue víctima de un violento asalto a tan solo una cuadra de su domicilio, en el barrio Carlos Moyano, zona de la Villa Primero de Mayo.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, que muestran cómo un delincuente se le acerca por la espalda, la golpea y le roba la cartera antes de huir corriendo.

La víctima relató con detalle lo ocurrido: “Yo estaba regresando de mi trabajo y pensé que el joven era algún vecino, por eso estaba tranquila. Cuando iba a guardar mi teléfono en mi cartera, él comenzó a forcejearme para quitármelo. Yo no me dejé y en mi desesperación comencé a gritar. Entonces me tumbó al piso y, como seguía gritando, el delincuente escapó y los vecinos salieron en mi defensa”.

Tras el ataque, la joven fue auxiliada por un vecino que se encontraba cerca. En sus declaraciones, expresó su miedo y frustración ante la creciente inseguridad: “Pedimos más seguridad, ya que tenemos riesgo de que nos pase algo por estas personas mal intencionadas”.

Su relato se suma a los crecientes casos de violencia en barrios residenciales de Santa Cruz, donde los transeúntes exigen mayor presencia policial y medidas que garanticen su seguridad en las calles.

