Ministro Zamora pone a BoA como prioridad y anuncia que Bolivia abrirá sus cielos a nuevas aerolíneas

El nuevo ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que, tras asumir su cargo, la mayor prioridad será la empresa Boliviana de Aviación (BoA), la cual se encuentra con grandes problemas como la reducción de aviones, el exceso de personal y la corrupción, aunque señaló que el tema de seguridad está controlado.

“Estamos viendo las personas de confianza para que ingresen a las entidades del Estado y también estamos designando los trabajos que se realizarán en estas empresas, como es el caso de BoA; me preocupa mucho al tratarse de un tema de seguridad y de servicio para la población”, afirmó la nueva autoridad.

Según el ministro Zamora, se evaluará la situación de BoA, puesto que se sospecha que el tema económico es el factor fundamental para que la empresa tenga falencias. En este sentido, informó que se reunirá con el gerente de la estatal para recibir un informe pormenorizado y poder tomar las decisiones adecuadas.

Se abrirán los cielos de Bolivia

Para cumplir con la premisa de abrir a Bolivia al mundo, el ministro de Obras Públicas señaló que se abrirán los cielos a otras empresas aéreas.

“BoA tiene que estar consciente de que tiene que entrar competencia y abrir a Bolivia al mundo, eso es un hecho (…) Creo que es necesario romper el monopolio, es buena la competencia y eso traerá un mejor servicio”, sostuvo el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Frases destacadas de Mauricio Zamora

“Desde mi ministerio se realizarán auditorías a todas las entidades, pero también el trabajo es ir para adelante”.

“Quedar fuera del corredor bioceánico es una pérdida de dinero”.

“Hasta el miércoles se tendrá todos los nombres de los nuevos encargados de las empresas estatales”.

“A partir de ahora se acabó el 10% y la corrupción de ABC Boa y el Ministerio de Obras Públicas”.

