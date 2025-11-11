Paro de trabajadores de salud este miércoles provoca enojo entre pacientes

Trabajadores del sector salud han anunciado un paro de 24 horas para este miércoles 12 de noviembre, debido al incumplimiento en el pago de salarios correspondientes al mes de octubre, según informaron los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Salud.

La medida busca exigir a las autoridades el cumplimiento de los pagos atrasados y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.

Desde temprano, en el Hospital San Juan de Dios se observa una larga fila de pacientes que buscan obtener una ficha médica, preocupados por la paralización que se realizará mañana. Muchos de ellos vienen de distintas provincias y temen no poder recibir atención médica debido al paro.

“La verdad sí es un perjuicio para nosotros porque venimos de lejos, encima madrugamos. No es justo hacer cola en vano”, señaló uno de los pacientes. Otros coincidieron en que la falta de atención puede agravar su estado de salud y generar gastos adicionales en alojamiento y transporte.

Asimismo, pacientes con enfermedades graves expresaron su descontento y pidieron a las autoridades garantizar una atención adecuada. Una mujer de la tercera edad señaló que necesita medicamentos costosos y que los paros afectan directamente su tratamiento.

