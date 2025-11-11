¡Alarmante! Tinglado colapsa en un colegio de El Alto tras lluvias y granizo

Un tinglado se desplomó el pasado fin de semana dentro de la unidad educativa Adrián Castillo, en la ciudad de El Alto, generando preocupación entre padres de familia.

Según los reportes, el colapso se habría producido por el peso acumulado tras una intensa granizada caída al mediodía.

Imágenes del hecho muestran la estructura metálica de gran tamaño sobre el piso tras el derrumbe. Padres de familia explicaron que la acumulación de hielo sobre el techo habría debilitado la estructura, provocando el desplome.

“Tenía muchos años de construcción y no recibió el mantenimiento adecuado”, afirmó una madre de familia, indicando que esto incrementó el riesgo estructural.

Afortunadamente, no había estudiantes dentro del colegio al momento del accidente. Los padres solicitan a las autoridades la reposición inmediata del tinglado y medidas que garanticen la seguridad de los alumnos.

