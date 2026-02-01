Economista advierte que la deuda externa de Bolivia ya ronda el 90% del PIB

El saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo de Bolivia alcanzó los $us 14.131,4 millones al cierre de diciembre de 2025, lo que representa un incremento cercano al 6% en relación con la gestión anterior, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con el economista Fernando Romero, durante la gestión 2025 el servicio de la deuda externa ascendió a $us 1.520,7 millones, mientras que los desembolsos totalizaron $us 1.419,3 millones, lo que derivó en una transferencia neta anual negativa de $us 101,4 millones.

Romero explicó que, hasta finales de 2025, el país aún registra un saldo por desembolsar de $us 4.242,8 millones, monto al que se sumarán los créditos recientemente aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), además de futuros recursos provenientes de organismos multilaterales como la CAF y el BID, que en conjunto superarían los $us 7.000 millones.

El analista advirtió que el nivel de endeudamiento público se estima actualmente en igual o más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB), con una tendencia creciente debido a la contratación de nuevos créditos externos.

En ese contexto, Romero remarcó la importancia de que los recursos obtenidos mediante endeudamiento sean destinados a inversión productiva y proyectos de alto impacto económico y social, y recomendó que, de manera gradual, se limite el endeudamiento interno, especialmente aquel financiado mediante una mayor emisión monetaria.





