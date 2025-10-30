Intervienen juzgado de La Guardia por denuncias de presunta retardación de justicia

Fiscales llegaron este miércoles hasta la casa judicial del municipio de La Guardia para realizar una intervención en el juzgado, en respuesta a denuncias de ciudadanos sobre posibles irregularidades en la administración de justicia.

La acción fue encabezada por el consejero de la Magistratura, Carlos Spencer, quien explicó los motivos de la intervención:

“Estamos viniendo a raíz de denuncias que hacen los ciudadanos para verificar si existen faltas o delitos por parte de los administradores de justicia. Las denuncias refieren a retardación de justicia y mora procesal, por lo que estamos interviniendo el juzgado cautelar y civil”, señaló Spencer.

La intervención busca esclarecer si los retrasos en los procedimientos legales responden a irregularidades por parte del personal del juzgado. Las autoridades afirmaron que se revisarán los expedientes y procedimientos para determinar responsabilidades y garantizar que se respeten los plazos en los casos pendientes.

