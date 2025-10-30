Intervienen juzgado de La Guardia por denuncias de presunta retardación de justicia

El consejero de la Magistratura, Carlos Spencer, encabezó la intervención al juzgado cautelar y civil de La Guardia tras denuncias de retardación de justicia y mora procesal presentadas por la ciudadanía.
Fiscales llegaron este miércoles hasta la casa judicial del municipio de La Guardia para realizar una intervención en el juzgado, en respuesta a denuncias de ciudadanos sobre posibles irregularidades en la administración de justicia.
La acción fue encabezada por el consejero de la Magistratura, Carlos Spencer, quien explicó los motivos de la intervención:
“Estamos viniendo a raíz de denuncias que hacen los ciudadanos para verificar si existen faltas o delitos por parte de los administradores de justicia. Las denuncias refieren a retardación de justicia y mora procesal, por lo que estamos interviniendo el juzgado cautelar y civil”, señaló Spencer.
La intervención busca esclarecer si los retrasos en los procedimientos legales responden a irregularidades por parte del personal del juzgado. Las autoridades afirmaron que se revisarán los expedientes y procedimientos para determinar responsabilidades y garantizar que se respeten los plazos en los casos pendientes.
