TEMAS DE HOY:
Benita Quispe reo apuñalado

17ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Intervienen juzgado de La Guardia por denuncias de presunta retardación de justicia

El consejero de la Magistratura, Carlos Spencer, encabezó la intervención al juzgado cautelar y civil de La Guardia tras denuncias de retardación de justicia y mora procesal presentadas por la ciudadanía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/10/2025 9:40

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Fiscales llegaron este miércoles hasta la casa judicial del municipio de La Guardia para realizar una intervención en el juzgado, en respuesta a denuncias de ciudadanos sobre posibles irregularidades en la administración de justicia.

La acción fue encabezada por el consejero de la Magistratura, Carlos Spencer, quien explicó los motivos de la intervención:

“Estamos viniendo a raíz de denuncias que hacen los ciudadanos para verificar si existen faltas o delitos por parte de los administradores de justicia. Las denuncias refieren a retardación de justicia y mora procesal, por lo que estamos interviniendo el juzgado cautelar y civil”, señaló Spencer.

La intervención busca esclarecer si los retrasos en los procedimientos legales responden a irregularidades por parte del personal del juzgado. Las autoridades afirmaron que se revisarán los expedientes y procedimientos para determinar responsabilidades y garantizar que se respeten los plazos en los casos pendientes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD