Prisión preventiva para los once implicados en el triple crimen de Argentina

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó el pedido de prisión preventiva para los acusados del triple asesinato de las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el 19 de septiembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela, en Argentina.

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la fiscalía, a cargo de Adrián Arribas, y contempla a todos los involucrados en el crimen. En las últimas horas, fue detenido Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido como “Señor Jota”, quien ya estaba preso por causas vinculadas al narcotráfico y cuya extradición a Perú estaba en curso.

“Señor Jota”, de nacionalidad peruana, está señalado como el presunto autor intelectual del crimen y fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, violencia de género y críminis causa. Según la investigación, el triple asesinato habría sido planificado desde la cárcel donde se encontraba detenido por otros delitos.

La causa cuenta ya con once imputados, entre ellos Mónica Mujica, esposa de Víctor Sotacuro, y otros acusados como Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Daniela Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Celeste Magalí González Guerrero. Además, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue arrestado en Perú, su país natal, y tres personas continúan prófugas con circulares rojas de Interpol.

Las autoridades judiciales continúan trabajando para esclarecer el triple crimen, mientras la sociedad de Florencio Varela sigue conmocionada por la brutalidad del hecho.

