VIDEO| Te casas, te entra un arroz en el oído y terminas en el hospital

En Argentina, un joven vivió un inesperado accidente el día de su casamiento cuando, al salir del registro civil, un grano de arroz le entró accidentalmente en el oído. Lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en una visita inesperada a un centro de salud.

El hecho ocurrió mientras familiares y amigos celebraban el matrimonio lanzando arroz sobre los recién casados. Un grano impactó directamente en la oreja del novio, ingresando en su canal auditivo y obligándolo a interrumpir los festejos para recibir atención médica.

Todo quedó registrado en un video compartido en la cuenta de TikTok @cieloagostina1_, que rápidamente se volvió viral.

En el clip, se ve al flamante marido con los papeles del matrimonio recién firmados en la mano, esperando atención médica en una sala de guardia. “Te casas, te entra un arroz en el oído y terminas en la guardia”, se lee en las imágenes.

El video alcanzó más de 600 mil visualizaciones, miles de “likes” y cientos de comentarios como: “Por estas cosas no me caso”, “Justo tenía que entrar el arroz en el agujero” y “A mi esposo le entró en el ojo, nuestra primer noche de casados en emergencia”.

