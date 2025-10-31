¡Atención! Estas son las vías que estarán cerradas por Halloween en La Paz

Con motivo de la celebración de Halloween, el municipio de La Paz ha dispuesto el cierre de varias vías en la ciudad este viernes, para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes que participen de la tradicional actividad recreativa.

El secretario Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, detalló que las vías cerradas serán en los distritos Centro, Sur, Sopocachi y Villa Victoria.

“En nuestra ciudad ya desde hace años se desarrolla este evento como una actividad recreativa en la que participan niños y adolescentes; por ello hemos tomado previsiones para cerrar algunas vías”, manifestó Millares.

Las restricciones de tránsito se aplicarán de la siguiente manera:

Centro: desde la plaza San Francisco hasta la Universidad Mayor de San Andrés, cerrando toda la avenida 16 de Julio, entre las 17:00 y 23:00 horas, debido a la gran afluencia de menores de edad.

Sopocachi: en la calle Hermanos Manchego, desde las 17:00 hasta las 23:00 horas.

Villa Victoria: se cerrará la avenida República y la calle José María Asín, que da al cementerio general; como vía alterna se habilitará la avenida Apumalla, entre las 19:00 y 22:00 horas.

Zona Sur: se cerrarán las avenidas Ballivián y Montenegro, además de la calle 21 de Calacoto, desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Millares señaló que estos cortes estarán controlados por personal municipal y que se coordinó con las subalcaldías y las estaciones policiales integrales para garantizar la seguridad de todos los asistentes durante la festividad.

“Nuestro objetivo es que los niños puedan disfrutar de Halloween de manera segura, evitando accidentes y garantizando que las familias puedan recorrer las zonas sin inconvenientes”, concluyó el secretario.

