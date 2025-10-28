Qué significa “Berghain”, la nueva canción de Rosalía, en alemán, inglés y español

Rosalía ha vuelto a sorprender al mundo con el anuncio de “Berghain”, el primer sencillo de su nuevo álbum LUX, que verá la luz el 7 de noviembre.

La artista catalana, reconocida por su fusión de géneros y su constante experimentación, regresa con un tema que promete marcar una nueva etapa en su carrera: más introspectiva, espiritual y provocadora.

El estreno de Berghain fue programado para este lunes 27 de octubre a las 17:00 (hora española), un detalle que los fans no pasaron por alto.

“Rosalía no deja nada al azar, ni siquiera la hora”, comentaban en redes sociales, donde la publicación de la letra y la confirmación de sus colaboradores —Björk e Yves Tumor— desataron una ola de teorías sobre el significado del título y su carga simbólica.

Un título cargado de simbolismo: qué significa “Berghain”

El nombre Berghain hace referencia directa a la legendaria discoteca de Berlín del mismo nombre, considerada un templo mundial del techno, la libertad sexual y la experimentación artística.

Famosa por su estricta política de acceso y su ambiente de anonimato, el club se ha convertido en un espacio de catarsis y transformación.

Para muchos, Rosalía toma ese nombre como una metáfora del espacio interior donde se enfrentan el deseo, la identidad y la espiritualidad.

En alemán, Berghain puede traducirse literalmente como “entre montañas” (berg = montaña, hain = bosque o arboleda).

Sin embargo, más allá de su sentido geográfico, el término adquiere un matiz místico y simbólico dentro del concepto del álbum LUX (palabra latina que significa “luz”).

De este modo, el título puede interpretarse como un punto intermedio entre la oscuridad y la iluminación, entre lo terrenal y lo divino:

el club como cuerpo, la noche como deseo, la música como trascendencia.

Berghain aparece como el sexto tema del disco, un proyecto que, según la propia artista, “explora la luz y la sombra del alma humana”.

En la portada del álbum, Rosalía viste de blanco, con un velo y una aureola dorada, rodeada de símbolos religiosos reinterpretados desde una mirada contemporánea.

El resultado es una estética mística, sensual y desafiante, donde la artista combina elementos del arte sacro con referencias electrónicas y urbanas.

Con este lanzamiento, Rosalía confirma una vez más su capacidad de fusionar lo espiritual y lo carnal, lo local y lo global, transformando cada obra en una experiencia sensorial y conceptual.

Imagen captura RR.SS.

