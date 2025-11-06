Juan Carlos Áñez: “Hoy mi hermana, Jeanine, recupera su libertad tras 1.700 días de injusticia”

En una entrevista concedida al programa El Mañanero, Juan Carlos Áñez, hermano de la expresidenta Jeanine Áñez, expresó la alegría y emoción de su familia ante la inminente liberación de la exmandataria, luego de casi cinco años de detención.

“Estamos como familia muy contentos. Ayer fue un día muy especial, se llenó de alegría nuestro corazón. Hoy, a las 10 de la mañana, mi hermana ya sale en libertad y podrá volver a abrazar a sus hijos, algo que le fue negado durante casi cinco años”, declaró visiblemente emocionado.

La decisión judicial que permitió la excarcelación fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dispuso la anulación de la sentencia ejecutoriada de 10 años impuesta contra Jeanine Áñez por el denominado caso “golpe de Estado II”, y ordenó su libertad irrestricta, al considerar que el proceso carecía de validez legal.

Según explicó Juan Carlos Áñez, la salida de su hermana del penal de Miraflores estaba prevista para el día anterior, pero retrasos administrativos impidieron concretar la medida.

El hermano de la exmandataria agradeció a Dios por lo que considera “un acto de justicia divina” y adelantó que Jeanine fue invitada a participar en la transmisión de mando presidencial prevista para el sábado. Posteriormente, el domingo, retornará a su natal Trinidad, donde la esperará su familia.

“Podremos darle ese abrazo que siempre soñamos darle, ese abrazo que nos privó la gente mala del anterior y del actual gobierno. En Bolivia y en el mundo saben que nunca hubo golpe de Estado en 2019; lo que hubo fue un fraude electoral”, afirmó.

Respecto al futuro político de la exmandataria, el hermano de Áñez indicó que por el momento ella solo desea reencontrarse con su familia y descansar. “Le pregunté sobre su futuro político y me dijo: ‘Hoy no quiero pensar en más nada que en abrazar a mis hijos’. Todo lo que venga más adelante, Dios lo decidirá”, relató.

Asimismo, recordó los difíciles años de reclusión que vivió su hermana, señalando que fue víctima de abusos y restricciones médicas, pero que la fe y la oración familiar la mantuvieron con vida y fortaleza.

“Fueron 1.700 días de encierro, de tortura y de injusticia. Pero nunca dejamos de orar. Dios escuchó nuestras plegarias”, concluyó.

