Un muerto y una mujer herida en trágico accidente en la ruta Oruro-Cochabamba

Un choque entre un bus y un camión en la carretera Oruro-Cochabamba, a la altura de la piscina olímpica de Capachos, dejó como saldo un fallecido y una persona herida de consideración.

Jhon Calle, de la Dirección de Tránsito Oruro, informó que la víctima fatal es Virgilio Vilca, de 61 años, quien se desempeñaba como ayudante y chofer de relevo del bus. El cuerpo quedó atrapado en el vehículo tras el impacto.

Además, una mujer de 61 años fue evacuada a la clínica San Agustín, donde permanece en observación médica.

“Del hecho se ha evacuado a una persona de sexo femenino de 61 años de edad a la clínica San Agustín con diagnóstico en observación hasta el momento por personal de bomberos. Posteriormente tenemos a una persona de sexo masculino, de nombre Virgilio Vilca, de 61 años de edad, el mismo que habría fallecido en el interior del mismo, se encontraba atriccionado, era el chofer de relevo”, informó Jhon Calle, desde la Dirección de Tránsito Oruro.

El conductor del camión se dio a la fuga, por lo que la Policía inició patrullajes en la zona con el fin de identificarlo y lograr su aprehensión.

El bus cubría la ruta Uyuni-Cochabamba y sufrió el accidente en jurisdicción del departamento de Oruro.

