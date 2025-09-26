TEMAS DE HOY:
Policial

“Por la presión, el chofer se entregó”: suben a 16 los heridos en choque de flota en retén de Cotoca

Respecto al estado del conductor, el subdirector de Tránsito, coronel Edson Rojas, indicó que no fue posible practicarle la prueba de alcoholemia debido al tiempo transcurrido.

Charles Muñoz Flores

26/09/2025 18:25

Conductor de flota Guarayos se entrega tras accidente con 16 heridos en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Lo que en un inicio se registró como un accidente con 12 heridos, hoy suma un total de 16 personas afectadas, luego de que un bus de la empresa Trans Guarayos se estrellara contra la infraestructura del peaje de Vías Bolivia en la ruta a Cotoca, la noche del pasado martes.

De acuerdo con el reporte brindado por el subdirector de Tránsito, coronel Edson Rojas, el hecho ocurrió aproximadamente a las 21:20 horas, cuando el bus partió de la terminal cruceña con destino al municipio de Guarayos. Tras el choque, el conductor se dio a la fuga, dejando a los pasajeros heridos y en estado de conmoción.

“Por la presión realizada por parte de investigadores de Tránsito, este señor el día de hoy decide presentarse en dependencias de la EPI de la Pampa de la Isla”, informó el coronel Rojas al confirmar la aprehensión del chofer.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos de la capital cruceña. La autoridad policial precisó que la cifra inicial de 12 personas lesionadas se elevó a 16, luego de que nuevas víctimas requirieran atención hospitalaria.

Respecto al estado del conductor, Rojas indicó que no fue posible practicarle la prueba de alcoholemia debido al tiempo transcurrido. No obstante, versiones del ayudante de la flota señalan que el chofer habría consumido cerveza antes de iniciar el viaje.

El caso continúa en investigación mientras familiares de los pasajeros heridos exigen sanciones ejemplares y un control más riguroso a los choferes de transporte interprovincial.

 

