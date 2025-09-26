Fiscalía de La Paz confirma que presidente de YPFB continua como sindicado en caso Botrading

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este viernes que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, continúa en calidad de sindicado en el denominado caso Botrading.

“Aclarar a la ciudadanía que este proceso va a continuar y él sigue en calidad de sindicado, no está siendo excluido de la investigación. Eso se lo hará únicamente con una determinación que la autoridad fiscal emita al concluir la investigación”, señaló Torrez en conferencia de prensa.

El Fiscal precisó que, según los antecedentes revisados, Dorgathen no habría firmado procesos de contratación vinculados a los documentos cuestionados. Sin embargo, remarcó que la investigación sigue en curso.

“Bajo el principio de objetividad, se ha tomado la declaración correspondiente y este ciudadano se ha retirado”, explicó la autoridad.

Torrez señaló que el Ministerio Público continuará con los actos investigativos para esclarecer los hechos y definir responsabilidades dentro del proceso.

