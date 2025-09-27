Abogado de víctima pide devolver dinero y oro incautado tras captura de 5 colombianos acusados de robo

La Policía capturó a cinco ciudadanos colombianos acusados de un robo durante una supuesta compra de oro. El abogado de la víctima, Cristian Tejada, pidió la devolución del dinero y joyas incautadas en el operativo.

Tejada explicó que el atraco significó una pérdida de Bs 400.000 en efectivo y Bs 100.000 en joyas. La ubicación de los presuntos responsables fue posible gracias a la geolocalización de un celular robado.

“Producto del atraco, cinco ciudadanos colombianos se llevaron un valor de Bs 400.000 en dinero y Bs 100.000 en joyas; hicimos el rastrillaje y hemos podido dar con la ubicación gracias a la geolocalización de un celular que también fue robado”, indicó Tejada.

Abogado denuncia actuar de la policía

El jurista denunció presuntas irregularidades durante el procedimiento. Según su versión, algunos efectivos no quisieron recepcionar la denuncia inicial y habrían intentado llegar a un arreglo con los acusados.

“Lo que nos llama la atención es el actuar de algunos funcionarios de la policía que, cuando se realizó la aprehensión, no quisieron recepcionar la denuncia, y trataron arreglar con mi cliente y cierto grupo de la policía para que se los deje en libertad y por eso hicimos la denuncia. Hoy se los presentaron públicamente y gracias a la prensa no pudieron extorsionar a mi cliente, sacándole plata de lo que se tenía que recuperar”, afirmó.

El abogado anunció que solicitará el acta de secuestro para recuperar los bienes incautados, ya que en cámaras de seguridad se evidenció la existencia de varios fajos de dólares y piezas de oro.

