Cruel ataque en Cochabamba: hombre apedrea a una perrita que acababa de parir

Una escena de extrema crueldad animal ha conmocionado a los vecinos de la zona sur de Cochabamba. Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre recogiendo varias piedras del suelo para luego lanzárselas, una tras otra, a una perrita indefensa que intentaba huir desesperadamente.

Las imágenes, grabadas en la intersección de la avenida Siglo XX y avenida Miraflores, revelan cómo el agresor persigue a la canina durante toda la cuadra, insistiendo en atacarla mientras ella corre aterrada, sin posibilidad de defensa.

Según denuncias de los vecinos, la perrita —que habría dado a luz hace apenas cinco días— está desaparecida desde el martes. Temen que el hombre haya acabado con su vida, dejando a sus crías condenadas a no sobrevivir sin su madre.

Vecinos relataron que el ataque no solo fue violento, sino prolongado. “La siguió tirándole piedras como si fuera un juego, pero estaba intentando matarla”, denunció una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva.

Las crías recién nacidas permanecen en riesgo extremo y organizaciones de rescate animal ya buscan intervenir, exigiendo que el agresor sea identificado y procesado por maltrato animal.

El hecho ha generado indignación en toda la ciudad y los ciudadanos piden que el video sirva como prueba para que las autoridades actúen con rapidez.

Imágenes sensibles:

