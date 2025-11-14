¿Buscando anillos de promoción para bachilleres? ¿Cuánto te costaría?

La emoción de la graduación se vive hasta en los detalles más pequeños. Entre ellos, los anillos de promoción se han convertido en un símbolo indispensable para recordar una de las épocas más lindas de la vida.

En la joyería Inspiración, Malena Vargas, propietaria del local, asegura que los anillos son el detalle perfecto para cerrar la etapa escolar y dar la bienvenida a nuevos desafíos universitarios. “Ya se acerca la temporada de actos de promoción y algo que no puede faltar es el detalle conmemorativo a este paso en la vida de los jóvenes. Qué mejor que un anillito de promoción en oro de 18 quilates, que es lo que generalmente se utiliza”, comenta Vargas.

Los precios arrancan desde Bs. 2.500, y las joyerías ofrecen diseños tradicionales y modernos, con grabados personalizados que hacen de cada pieza un recuerdo único. Según Vargas, la variedad es especialmente notable en los anillos para damas, que incluyen detalles delicados y modelos tipo solitario. Los anillos para varones, en cambio, son más sobrios y de líneas simples, adaptándose a los gustos masculinos.

“Para las señoritas hay más variedad porque la mujer está más acostumbrada a las joyas, con más detallitos. Tal vez un anillo solitario con un detalle de promoción, más sencillo, pero elegante. El anillo de varón es un poco más básico y sobrio”, explica Vargas.

Las joyerías invitan a los bachilleres y sus familias a elegir el anillo que mejor represente este momento especial, sellando así un recuerdo que acompañará a los jóvenes en el inicio de su vida universitaria.

Mira la programación en Red Uno Play