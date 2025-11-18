Sedcam y ABC coordinan la habilitación de un paso provisional hacia Samaipata

El Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) movilizó maquinaria pesada para colaborar con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en la habilitación de un paso provisional hacia Samaipata, donde se registraron al menos 50 derrumbes que mantienen interrumpida la ruta entre Santa Cruz y los valles cruceños.

El director del Sedcam, Jairo Guiteras, informó este martes que se está prestando apoyo logístico y operativo a la ABC con el fin de restablecer la transitabilidad en la zona afectada. El objetivo inmediato es habilitar un paso provisional hasta el mediodía para permitir el traslado de más maquinaria y ayuda humanitaria hacia la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata.

“Con el paso provisional nos va a permitir transportar más maquinaria y llevar la ayuda humanitaria hasta la comunidad de Achira. Esperamos que hasta el mediodía tengamos este paso habilitado”, señaló Guiteras.

La entidad departamental trasladó equipos desde otras provincias para reforzar los trabajos en la búsqueda de personas desaparecidas y la remoción de escombros generados por los deslizamientos en la zona.

De acuerdo con el reporte preliminar, el Sedcam contabilizó 50 derrumbes en el tramo que conecta Santa Cruz con los valles cruceños, situación que obligó a la ABC a cerrar la ruta por 48 horas, hasta el miércoles 19 de noviembre, mientras se desarrollan las tareas de limpieza y estabilización.

Las autoridades recomendaron a los transportistas y viajeros tomar previsiones, evitar el ingreso al sector y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura de la vía.

Mira la programación en Red Uno Play