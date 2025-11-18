Hallan sin vida a dos mujeres en Vallegrande; Policía abre investigación

La mañana de este martes, el barrio Villa Esperanza fue escenario de un hecho que conmocionó a la población de Vallegrande: dos mujeres, de aproximadamente 30 y 25 años de edad, fueron encontradas sin vida dentro de la habitación que compartían.

Según las primeras versiones, ambas serían hermanas y estudiantes de la Normal de Maestros, originarias del municipio de Gutiérrez, en la provincia Cordillera.

Vecinos alertaron a las autoridades luego de notar que las jóvenes no respondían a los llamados. Minutos después, personal policial de Vallegrande llegó al lugar y procedió al levantamiento legal de los cuerpos, iniciando las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el informe preliminar, se presume que las mujeres habrían sufrido una posible intoxicación, aunque las causas exactas aún no han sido confirmadas.

Se aguarda un informe oficial en las próximas horas por parte de las autoridades correspondientes.

