TEMAS DE HOY:
Vallegrande Niño agredido por su padre brutal robo a una mujer

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hallan sin vida a dos mujeres en Vallegrande; Policía abre investigación

Vecinos alertaron a las autoridades luego de notar que las jóvenes no respondían a los llamados.

Charles M. Flores

Hallan sin vida a dos mujeres en Vallegrande; Policía investiga. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La mañana de este martes, el barrio Villa Esperanza fue escenario de un hecho que conmocionó a la población de Vallegrande: dos mujeres, de aproximadamente 30 y 25 años de edad, fueron encontradas sin vida dentro de la habitación que compartían.

Según las primeras versiones, ambas serían hermanas y estudiantes de la Normal de Maestros, originarias del municipio de Gutiérrez, en la provincia Cordillera.

Vecinos alertaron a las autoridades luego de notar que las jóvenes no respondían a los llamados. Minutos después, personal policial de Vallegrande llegó al lugar y procedió al levantamiento legal de los cuerpos, iniciando las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el informe preliminar, se presume que las mujeres habrían sufrido una posible intoxicación, aunque las causas exactas aún no han sido confirmadas.

Se aguarda un informe oficial en las próximas horas por parte de las autoridades correspondientes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD