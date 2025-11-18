TEMAS DE HOY:
Economía

“Hay que dejarlos trabajar”: Fecoman brinda su apoyo al gobierno de Paz y al nuevo ministro de Minería

La única petición que Fecoman realizó al gobierno de Rodrigo Paz es que trabaje en beneficio de todo el sector cooperativizado. 

Naira Menacho

18/11/2025 13:36

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz, Bolivia

Tras la posesión del nuevo ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, Efraín Silva, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), brindó su total respaldo a Rodrigo Paz. Aseguró que como sector darán el tiempo necesario para dejarlos trabajar.

“Damos el apoyo contundente a Rodrigo Paz y a los ministros que ha puesto; hay que dejarlos trabajar, les daremos el tiempo necesario. No fue un pronto nombramiento, pero confiamos en que el presidente está poniendo a una persona muy capaz”, afirmó Silva.

El representante de este sector indicó que la única petición que realizan al gobierno de Paz es que trabaje en beneficio de todo el sector cooperativizado, sin ninguna clase de preferencias.

 

