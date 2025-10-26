Economista califica de "productiva" la reunión de Paz con sectores productivos y empresariales

El presidente electo, Rodrigo Paz, sostuvo este sábado una reunión con representantes del sector empresarial privado de Santa Cruz en la Fexpocruz, con el objetivo de dialogar sobre las propuestas del sector y la visión como próximo gobierno.

Según el economista Juan Fernando Subirana, el encuentro fue “bastante provechoso y productivo” y permitió que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) expresara sus propuestas de manera contundente, después de más de 20 años sin poder hacerlo plenamente.

Subirana destacó que "el sector privado es un aliado del Estado y no un enemigo", y aseguró que el presidente electo mostró apertura en temas clave como la exportación y la biotecnología.

“Hay una apertura sumamente amplia y lo importante es que se ha aclarado que esta no será la única reunión que van a tener”, dijo el economista.

El economista también subrayó que el futuro gobierno tomará decisiones coherentes con la situación económica del país.

“El presidente electo va a tomar las decisiones que deben ser tomadas de forma coherente y correcta, en consistencia con la situación económica que atraviesa el país”, explicó.

