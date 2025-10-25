Fegasacruz confía en un nuevo impulso para las exportaciones con el presidente electo

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) manifestó grandes expectativas respecto a los encuentros que se están gestando con el presidente electo Rodrigo Paz, con el objetivo de fortalecer y mejorar las exportaciones del país.

Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, señaló que este primer encuentro permitió identificar las principales necesidades del sector y del país en general.

“Ha sido un macroencuentro en el que se han podido detectar todas las necesidades del país. Ahora corresponde avanzar hacia reuniones más específicas con cada sector para definir respuestas concretas”, afirmó.

Ruiz enfatizó la urgencia de tomar decisiones inmediatas para evitar un posible deterioro económico. “No podemos esperar. El país está yendo a un precipicio. Si no lo frenamos, será muy difícil levantarlo. Todos en la cadena sufrimos: las familias bolivianas, los productores y también el Estado”, sostuvo.

Destacó que ya existen propuestas claras sobre la mesa y que la tarea pendiente es ejecutar decisiones que impulsen un “nuevo país exportador, con puertas abiertas y que asegure el abastecimiento de la canasta familiar”.

Para Ruiz, esta etapa representa no solo una esperanza, sino también “una obligación como bolivianos en este momento de alternabilidad de mercado”. Subrayó que, de no tomar medidas, podrían verse afectadas las divisas y la estabilidad económica.

Finalmente, insistió en la importancia de mirar hacia adelante. “Los tiempos que hemos pasado han sido demasiado duros. Lo que importa ahora es la decisión de construir un país exportador que incentive la producción y garantice lo que nuestras familias necesitan”, concluyó.

