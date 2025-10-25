Cainco: “Este es el momento de trabajar juntos para salir de la grave situación económica del país”

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, destacó la importancia de la coordinación entre el sector público y privado para sacar al país de la crisis económica y social que atraviesa.

Tras una reunión con el presidente electo Rodrigo Paz, Antelo afirmó que existe un compromiso conjunto para iniciar un nuevo ciclo de prosperidad y desarrollo en Bolivia, impulsando políticas que generen confianza, empleo y crecimiento sostenido.

Antelo anunció además que el 7 de noviembre, en las instalaciones de Fexpocruz, se llevará a cabo un gran evento empresarial con la participación de delegaciones internacionales.

El encuentro, que se realizará un día antes de la posesión del nuevo gobierno, busca “mostrar a Bolivia al mundo”, promoviendo oportunidades de inversión y negocios.

“Será una jornada para generar prosperidad, desarrollo y talento, mostrando todo lo que tiene Bolivia para ofrecer”, expresó el líder empresarial.

Durante la reunión, uno de los temas centrales fue la necesidad de liberar las exportaciones y eliminar los obstáculos que frenan el crecimiento productivo. “El presidente electo sabe la deficiencia que ha tenido estos últimos 20 años, que ha llevado al deterioro de la economía y del clima social”, manifestó.

“Debemos dejar atrás las restricciones y dar certidumbre a la población y al empresariado”, enfatizó.

Otro punto de preocupación abordado fue el abastecimiento de combustibles, un problema que afecta directamente a los sectores productivos. Antelo señaló que se ha solicitado al actual gobierno garantizar el suministro antes del cambio de gestión.

. “Tenemos que demandar que el actual gobierno, antes de terminar, dé certidumbre para poder tener el combustible que requiere el sector productivo”, afirmó.

Finalmente, el presidente de Cainco subrayó que el empresariado cruceño y boliviano está dispuesto a trabajar unido con el nuevo gobierno para alcanzar un objetivo común: el desarrollo integral del país.

