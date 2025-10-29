A los 11 años, Josué Castedo ya pone a Bolivia en lo más alto del kickboxing

Josué Castedo, de tan solo 11 años, logró un destacado desempeño en el Campeonato Sudamericano de Kickboxing celebrado en Perú, obteniendo tres medallas de oro para Bolivia.

Desde 2021, Josué ha venido representando al país y acumulando medallas de oro, consolidándose como una promesa del kickboxing nacional. Sobre sus próximos desafíos, comentó: “Se vienen desafíos muy duros aspirando a ir a un mundial porque es otro nivel de competencia, esfuerzo y disciplina que te exige”.

Su pasión por el deporte comenzó desde muy pequeño, gracias al apoyo de su familia. Su padre relató que desde los 2 años le enseñó y motivó a seguir el kickboxing, y que a los 5 años inició entrenamientos diarios, participando en su primer evento internacional a los 7.

El viaje a Perú no estuvo exento de dificultades. La altura en Cusco afectó a Josué, pero su entrenamiento y preparación hicieron que esto casi no influyera en su desempeño durante la competencia. Además, la familia ha tenido que asumir la mayor parte del esfuerzo económico, ya que hasta el momento no han recibido apoyo institucional.

A pesar de los desafíos, la familia de Josué sigue comprometida con su sueño y aspira a participar en un sudamericano en diciembre en Guatemala y en un mundial en Italia el próximo año. Quienes deseen apoyarlo pueden comunicarse al 766 70 302 o seguirlo en redes sociales bajo el nombre Josué Castedo.

