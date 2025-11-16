¡Conmoción! Jugador fue herido de bala en el abdomen y quedó en estado crítico

Kris Boyd, esquinero de los New York Jets, fue herido de bala este domingo en la zona de Midtown Manhattan, Nueva York, y trasladado de inmediato a un hospital, donde se encuentra en condición crítica pero estable. El incidente ocurrió cerca de un restaurante en la calle 38 Oeste, tras una disputa con varios individuos. El agresor huyó en un vehículo todoterreno.

El equipo de los Jets emitió un breve comunicado: «Estamos al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento».

Boyd, de 29 años, fue seleccionado en la séptima ronda del Draft 2019 por los Minnesota Vikings, equipo en el que permaneció hasta 2022. En 2023 jugó con los Arizona Cardinals y posteriormente se unió a los Houston Texans hasta 2024. Esta temporada se incorporó a los Jets, aunque aún no ha debutado debido a que se encontraba en la lista de lesionados desde la semana uno.

A lo largo de su carrera en la NFL, Boyd acumula 105 tackleadas, dos balones sueltos forzados, cinco recuperados y tres pases defendidos.

Los Jets, actualmente últimos en la división Este de la Conferencia Americana con un registro de dos victorias y ocho derrotas, perdieron 27-14 ante los New England Patriots en su más reciente partido. Su próximo encuentro será contra los Baltimore Ravens el próximo domingo.

